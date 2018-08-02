نيمار يعود لعالم الساحرة المستديرة.. لكن في الصين

التحق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بفريقه باريس سان جرمان الفرنسي، الذي يخوض السبت، في مدينة شينزين الصينية مباراة كأس السوبر الفرنسية ضد موناكو.

والتقط أغلى لاعب في العالم الصور مع العاملين في المطار قبل أن يستقبله عشرات المشجعين الذين انتظروه في قاعة الوصول.

ونشر نيمار على صفحته الرسمية في تويتر فيديو، يظهره وهو يوقع للمشجعين قمصان ناديه السابق برشلونة الإسباني، والحالي سان جيرمان، الذي انتقل إليه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، والمنتخب البرازيلي الذي خاض معه تجربة مخيبة في مونديال روسيا 2018، حيث انتهى مشواره في ربع النهائي على يد بلجيكا (1-2).

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وفي مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" الشهر الماضي، بدت الخيبة ظاهرة على النجم البرازيلي (26 عاما) من جراء تجربته السيئة في المونديال الروسي، إذ قال حينها: "لم أكن أريد لمس الكرة، أو رؤية أي مباراة بعد المونديال".

ويبدأ سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي في 12 أغسطس الجاري على أرضه ضد كاين.

المصدر: أ ف ب