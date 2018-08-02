‏‎الكشف عن موعد الظهور الأول لأغلى حارس في العالم مع ‎ليفربول

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن الظهور الأول لحارس الريدز الجديد البرازيلي أليسون بيكر، سيكون في مواجهة نابولي الودية يوم السبت المقبل.

وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "من المرجح جدا (مشاركته). لا يجب أن نهدر الوقت، سيكون بذلك قد شارك في المران لمدة خمسة أو ستة أيام منذ التحاقه بالفريق".

.@Alissonbecker is set to make his #LFC debut in Saturday’s friendly with Napoli in Dublin, Jürgen Klopp has confirmed. 🙌https://t.co/PS8U2t9iJGpic.twitter.com/ySN0O54VWc — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2018

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وتعاقد ليفربول مع حارس منتخب البرازيل البالغ عمره 25 عاما من روما في صفقة قياسية لحارس مرمى، وبلغت قيمتها حوالي 72.5 مليون يورو (84 مليون دولار).

وبدأ أليسون المران مع ليفربول هذا الأسبوع، بعد حصوله على فترة راحة عقب المشاركة مع البرازيل في مونديال روسيا.

وسيخوض ليفربول مباراته الودية الأخيرة أمام تورينو يوم الثلاثاء المقبل، وقبل خمسة أيام من استضافة وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: رويترز