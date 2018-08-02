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استقالة كولينا من رئاسة لجنة حكام الاتحاد الأوروبي

الرياضة

استقالة كولينا من رئاسة لجنة حكام الاتحاد الأوروبي
Reuters
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أعلن الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الاتحادي الأوروبي لكرة القدم، استقالته من منصبه الإداري لأسباب شخصية لم يفصح عنها.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال فيه: "إن كولينا تمكن من تحقيق طفرات مهمة في التحكيم، كما أنه أشرف، على إنشاء مركز التميز التحكيمي".

وصرح كولينا بعد قراره، قائلا: "كان شرفا لي العمل رئيسا للجنة الحكام في اليويفا خلال السنوات الثماني الماضية.. فخور للغاية بالنتائج التي حققناها إلى جانب زملائي الحكام، وداخل اللجنة، أريد أن أشكر اليويفا على الدعم الكبير للحكام خلال تلك السنوات، وأيضا كل الحكام على التزامهم الرائع".

وأعلن "يويفا" عن تعيين الإيطالي روبرتو روسيتي صاحب الـ50 عاما خليفة لمواطنه كولينا في منصبه الإداري، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

المصدر: وكالات

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