// 26.06.2018 по тикету 15478
مدرب الفراعنة السابق يتولى تدريب منتخب أوزبكستان
Reuters Damir Sagolj
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أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
ويمتد عقد كوبر مع منتخب أوزبكستان حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وسيتم تجديد عقده حال تأهل الفريق إلى مونديال قطر.
ورحل كوبر عن تدريب المنتخب المصري عقب خروج الفريق من دور المجموعات لمونديال روسيا، بعد ثلاث هزائم أمام كل من الأوروغواي 0-1، وروسيا 1-3، والسعودية 1-2.
المصدر: وكالات
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