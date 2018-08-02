بلماضي مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس تعيين جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني خلفا لرابح ماجر الذي أقيل من منصبه في يونيو الماضي، في عقد يمتد لغاية مونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد الجزائري عبر صفحته الرسمية بيانا قال فيه: "جمال بلماضي هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، إثر التوصل إلى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحاد السيد خير الدين زطشي".

ونشر الاتحاد صورة للطرفين يتصافحان، مشيرا إلى أن الاتفاق تم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، موضحا أن توقيع العقد سيتم قريبا جدا، وأنه يمتد "حتى كأس العالم 2022 المقررة في قطر".

Djamel Belmadi est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne suite à l'accord trouvé entre lui est le président de la FAF, M. Khireddine Zetchi. Cela s'est passé ce mercredi 1er août 2018 à Paris où les deux hommes avaient pris rendez-vous.#TeamDZ#LesVertspic.twitter.com/WQrHxenArI — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) August 2, 2018

وسيعود بلماضي (42 عاما) إلى صفوف المنتخب الذي سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في 20 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف. وتنقل الجزائري كلاعب بين أندية عدة أبرزها مرسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيتولى بلماضي تدريب المنتخب قادما من نادي الدحيل القطري الذي قاده في الموسم الماضي إلى ثلاثية الدوري المحلي وكأس قطر وكأس الأمير.

وأعلن النادي القطري في 12 يوليو الماضي أن بلماضي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لأسباب خاصة"، وأعلن تعيين المدرب السابق للمنتخب التونسي نبيل معلول خلفا له.

كما سبق له تدريب المنتخب القطري بين العامين 2014 و2015.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن في 25 يونيو الماضي إقالة النجم السابق رابح ماجر من تدريب المنتخب بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه، وذلك على خلفية سلسلة من النتائج المخيبة.

وبعد المشاركة في نسختي كأس العالم 2010 و2014 فشلت الجزائر في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد عجزها عن تحقيق أي فوز في التصفيات المؤهلة، باستثناء مباراة ضد نيجيريا اعتبرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاسرة فيها لإشراك الأخيرة لاعبا موقوفا.

المصدر: أ ف ب