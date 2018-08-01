أولمبياد 2026.. موافقة إيطالية على ملف ترشيح مشترك لثلاث مدن

أعطت اللجنة الأولمبية الإيطالية الضوء الأخضر لملف مشترك من 3 مدن هي ميلانو وتورينو وكورتينا للترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ما قد يشكل سابقة في تاريخ الألعاب.

وأعلنت اللجنة أن مجلسها "قرر بالإجماع أن يرسل إلى اللجنة الأولمبية الدولية اقتراح العرض الذي تقدمت به مدن ميلانو وتورينو وكورتينا (دامبيتسو) لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية 2026".

وتقترح اللجنة الإيطالية تجزئة الألعاب على منطقة شاسعة في شمال البلاد، مع مدينتين رئيسيتين ميلانو وتورينو، إضافة الى كورتينا في فينيتو.

وتبعد تورينو حوالي 388 كيلومترا عن كورتينا دامبيتسو، التي تقع في جبال دولوميت قرب الحدود النمساوية.

وكانت كل من المدن الثلاث قد أبدت اهتمامها باستضافة الألعاب بشكل منفصل. وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو أنه سيتم اقتراح استضافتها للألعاب بشكل مشترك. وتتنافس ميلانو وتورينو للحصول على شرف المدينة الرائدة في الملف الثلاثي، غير أن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت المساواة بين المدن الثلاث.

وقال مالاغو "هذه فرصة رائعة لبلدنا، وفي حال تقدمنا إلى هذا الحد فهذا يعني عدم وجود معارضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (...) سنرى ماذا سيحدث لاحقا، ولكن ترشحنا قوي جدا".

وسيتم اختيار مضيف أولمبياد 2026 في ميلانو في سبتمبر 2019، علما أنه سبق لتورينو استضافة دورة ألعاب 2006.

وكانت 9 مدن من 7 دول أبدت رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إذ إلى جانب الملف المشترك الإيطالي ستشارك مدن غراز (النمسا) وكالغاري (كندا)، سابورو (اليابان)، ستوكهولم (السويد)، سيون (سويسرا) وأرضروم (تركيا) في المرحلة الأولى من المباحثات (حتى أكتوبر 2018)، والتي تليها مرحلة ثانية للترشح الرسمي (بين الشهر المذكور وسبتمبر 2019).

المصدر: أ ف ب