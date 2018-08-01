الاتحاد الإنجليزي سيدرس إمكانية الترشح لاستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيجري دراسة جدوى لبحث إمكانية التقدم بترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بعد فشله في محاولتين سابقتين لاستضافة المونديال.

وسبق لإنجلترا أن استضافت كأس العالم لمرة واحدة في تاريخها وذلك عام 1966، وأحرزت حينها لقبها العالمي الوحيد.

وتقدمت إنجلترا بعد ذلك بترشيح لاستضافة مونديالي 2006 و2018، علما أن ألمانيا فازت بتنظيم الأول، وروسيا بالثاني.

وفي بيان نشر اليوم، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد غريغ كلارك أن "مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وافق الشهر الماضي على إجراء دراسة جدوى حول إمكانية أن يكون مرشحا محتملا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030".

أضاف "هذا العمل (الدراسة) سيتم خلال الموسم الجديد، ولن يتم اتخاذ قرار قبل (عام) 2019".

وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن أعلنت أنها ستتقدم بترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030، والذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لأول كأس عالم، والتي استضافتها الأوروغواي عام 1930.

وأعلن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي في يونيو الماضي، أن المملكة ستترشح أيضا لاستضافة نهائيات 2030، وذلك بعد خسارتها السباق لاستضافة مونديال 2026 لصالح ترشيح مشترك تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: أ ف ب

