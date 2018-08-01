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المريخ السوداني يهزم الجيش السوري في البطولة العربية للأندية

الرياضة

المريخ السوداني يهزم الجيش السوري في البطولة العربية للأندية
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حقق المريخ السوداني فوزا ثمينا على مستضيفه الجيش السوري 3-1، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور الـ32 في البطولة العربية للأندية، على ملعب "السلام زغرتا" في لبنان.

أحرز ثلاثية الفريق الفائز كل من محمد عبد الرحمن يوسف في (د.34 و60) ومجيد سومانا في (د.35)، بينما أحرز هدف نادي الجيش الوحيد محمد أرناؤوط في (د.22).

وستقام مباراة الإياب، على ملعب "أم درمان" بالخرطوم، في الـ 11 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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