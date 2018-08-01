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بطل العالم في الملاكمة يرفض وسام "بطل أوكرانيا"

الرياضة

بطل العالم في الملاكمة يرفض وسام
Sputnik Владимир Астапкович
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قال بطل العالم في الملاكمة، الأوكراني ألكسندر أوسيك، إنه يرفض الحصول على وسام "بطل أوكرانيا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وقال خلال المؤتمر:" بطل؟ لا أريد الحصول على أي أوسمة، أنا بالنسبة لأغلبية الشعب الأوكراني بطل، ولا حاجة لي لأوسمة لإظهار ذلك".

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وتوّج أوسيك بلقب " World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن "الخفيف - الثقيل" بعد فوزه على منافسه الروسي مراد غاسييف في النزال الذي جمعهما في العاصمة موسكو في الـ21 من يوليو الماضي.

وأصبح أوسيك أول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف-الثقيل (90،71 كغم) حسب المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وبعد تتويج أوسيك بكأس محمد علي كلاي، صرح رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان أنه سيقترح على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تقليد أوسيك وسام "بطل أوكرانيا".

المصدر: rsport.ria.ru

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