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بيرلسكوني يرحب بتعاقد ميلان مع الأرجنتيني هيغواين

الرياضة

بيرلسكوني يرحب بتعاقد ميلان مع الأرجنتيني هيغواين
Reuters Stefano Rellandini
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أبدى مالك نادي ميلان الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني ترحيبه بتعاقد الروسونيري مع النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن مالك الروسونيري السابق قد وصف هيغواين بالبطل، مضيفا أنه سيقدم إضافة إلى النادي الإيطالي في الموسم المقبل في حال انتقاله.

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و بحسب التقارير الأخيرة، فقد اقترب هيغواين كثيرا من الانتقال على سبيل الإعارة إلى ميلان رفقة ماتيا كالدارا، في حين سيعود ليوناردو بونوتشي إلى صفوف يوفنتوس.

المصدر: وكالات

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