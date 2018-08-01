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طفل بعمر 10 أعوام يحطم رقم السباح الشهير فيليبس

الرياضة

طفل بعمر 10 أعوام يحطم رقم السباح الشهير فيليبس
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حطم الطفل الأمريكي كلارك كينت البالغ من العمر 10 أعوام، الرقم القياسي للسباح الأولمبي الأمريكي الشهير مايكل فيليبس، وذلك في مسابقة 100 متر فراشة في بطولة الغرب الأقصى الأمريكية.

وتوّج كينت بذهبية السباق محققا دقيقة واحدة و 9.38 ثانية متفوقا بأكثر من ثانية على رقم فيليبس القياسي في هذا السباق، والذي سجله عام 1995.

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وقال مدرب كلارك :" بدأ كلارك السباحة بعمر ست سنوات، إنه مختلف عن كل السباحين الذين عملت معهم، ومتميز دائما عن منافسيه، إنه موهوب في كل شيء".

وحقق فيليبس 23 ميدالية ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم 26 مرة، وأعلن اعتزاله بعد الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

المصدر: لينتا رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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