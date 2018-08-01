شاهد.. نيمار يرقص على أنغام "كيكي" في عيد ميلاد صديقته

أدى نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا وصلة رقص "كيكي" التي اشتهرت مؤخرا، أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته برونا ماركيزين، الذي أقيم في مسقط رأسه بالبرازيل.

ونشر نيمار فيديو للرقصة على موقعه الرسمي في إنستغرام.

Lindoooos 👏🏼🤩🤩🤩🤩 #Bm23 A post shared by Nj 🇧🇷⚽️ (@neymarrbr_) on Jul 30, 2018 at 2:19pm PDT

وأشعل النجم نيمار عيد ميلاد صديقته بالرقص والغناء، وغنى لها أكثر من أغنية خلال الحفل.

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المصدر: وكالات