// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. نيمار يرقص على أنغام "كيكي" في عيد ميلاد صديقته
Reuters David Gray
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أدى نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا وصلة رقص "كيكي" التي اشتهرت مؤخرا، أثناء احتفاله بعيد ميلاد صديقته برونا ماركيزين، الذي أقيم في مسقط رأسه بالبرازيل.
ونشر نيمار فيديو للرقصة على موقعه الرسمي في إنستغرام.
وأشعل النجم نيمار عيد ميلاد صديقته بالرقص والغناء، وغنى لها أكثر من أغنية خلال الحفل.
المصدر: وكالات
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