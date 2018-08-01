الحكم بسجن نجم بالمنتخب المغربي لقتله مواطنا في حادث سير

تحدثت وسائل إعلام مغربية، عن إصدار محكمة في مراكش حكما بحق نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أمين حارث، بـ4 أشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 780 يورو لتسببه في مقتل مواطن إثر حادث سير.

وقد صدم الدولي المغربي حامل الجنسية الفرنسية ولاعب شالكه وصيف الدوري الألماني، مواطنا في مراكش أثناء تمضيته إجازته السنوية في بلاده، بعد عودته من روسيا حيث شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018.

وخرج حارث ابن الـ21 عاما بعد الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز سفره، والتحق بناديه الألماني منتصف يوليو الماضي، تحضيرا لخوض الموسم الجديد في "البوندسليغا".

ولد حارث في فرنسا من أبوين مغربيين، واستهل مسيرته محترفا في 2012 مع نانت الفرنسي، قبل انتقاله صيف 2017 إلى شالكه الألماني بعقد مدته أربعة أعوام.

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وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة، وأحرز معه بطولة أوروبا في 2016، قبل اختياره تبديل جنسيته في (الفيفا) واللعب لمنتخب أسود الأطلس في 2017.

واختير أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع إيران في بداية مشوار المغرب في مونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب