ليبرون جيمس يتهم ترامب بمحاولة تفريق الأمريكيين

اتهم نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس الرئيس دونالد ترامب بمحاولة تفريق الأمريكيين، لاسيما على خلفية عنصرية، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" التلفزيونية المحلية.

وقال جيمس "أعتقد أن رئيسنا يحاول التفريق في ما بيننا (...) هو يستخدم الرياضة لتفريقنا وهذا أمر لا يمكنني فهمه، لأنني أعرف أن الرياضة كانت المرة الأولى التي تواجدت فيها مع البيض".

وسبق لجيمس (33 عاما) الذي سيكون في الموسم المقبل في صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز بعد انتقاله إليه من كليفلاند كافالييرز، أن وجه انتقادات عدة للرئيس الأمريكي الذي أثار حفيظة لاعبين سود في دوري كرة القدم الأمريكية أعربوا عن احتجاجهم على سياساته من خلال الركوع أثناء النشيد الوطني قبيل المباريات.

كما أعرب جيمس سابقا عن دعمه لاحتجاجات هؤلاء اللاعبين. وأوضح في مقابلته مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية الثلاثاء "لا يمكنني أن لا أقول شيئا" إزاء سياسات الرئيس الأمريكي.

ورأى جيمس الذي اختير أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات، أن مواقف ترامب تساهم في تعزيز العنصرية حيال الأمريكيين السود. وردا على سؤال عما قد يقول له في حال جلوسه وجها لوجه معه، رد جيمس "لن أجلس مطلقا معه".

وكان جيمس قد شدد خلال خوضه مع فريقه السابق الدور النهائي لدوري كرة السلة الموسم المنصرم ضد غولدن ستايت ووريرز، قد أعرب عن رفضه زيارة البيت الأبيض وتلبية الدعوة التي عادة ما يوجهها الرئيس الأمريكي للفريق الفائز باللقب.

وأحرز غولدن ستايت اللقب للمرة الثالثة في المواسم الأربعة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب