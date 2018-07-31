رونالدو يبدي سعادته بأول مران له مع يوفينتوس (فيديو)

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بأول مران يخوضه مع ناديه الجديد يوفنتوس، بنشره صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه مع زملائه الجدد.

وتدرب رونالدو رفقة عدد محدود من زملائه الجدد حيث أن أغلب لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون حاليا في المعسكر الإعدادي في أمريكا.

وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دوغلاس كوستا والأوروغوياني رودريغو بينتانكور.

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل"

Primeiro treino duro. Trabalho feito!👍🏽💪🏽 pic.twitter.com/MhHauAGPuM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2018

ووصل كريستيانو الأحد إلى تورينو برفقة عائلته قبل أن يلتقي زملاءه الجدد للمرة الأولى الاثنين لكنه خاض أول حصة تدريبية له مع بطل الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء.

وانضم رونالدو (33 عاما) إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة كييفو في 19 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات