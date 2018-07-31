 
مباشر

رونالدو يبدي سعادته بأول مران له مع يوفينتوس (فيديو)

الرياضة

رونالدو يبدي سعادته بأول مران له مع يوفينتوس (فيديو)
Globallookpress © Wiese
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl7s

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بأول مران يخوضه مع ناديه الجديد يوفنتوس، بنشره صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه مع زملائه الجدد.

وتدرب رونالدو رفقة عدد محدود من زملائه الجدد حيث أن أغلب لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون حاليا في المعسكر الإعدادي في أمريكا.

وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دوغلاس كوستا والأوروغوياني رودريغو بينتانكور.
وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل"

ووصل كريستيانو الأحد إلى تورينو برفقة عائلته قبل أن يلتقي زملاءه الجدد للمرة الأولى الاثنين لكنه خاض أول حصة تدريبية له مع بطل الدوري الإيطالي يوم الثلاثاء.

وانضم رونالدو (33 عاما) إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة كييفو في 19 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادثة مثيرة ونادرة😲 الجيش السوداني ينقذ جنودا مصريين في ليبيا