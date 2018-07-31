// 26.06.2018 по тикету 15478
الجزيري يطيح بالروسي دونسكوي من بطولة واشنطن للتنس
Reuters Ahmed Jadallah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl7c
أقصى اللاعب التونسي مالك الجزيري منافسه الروسي يفغيني دونسكوي من الدور الأول لبطولة واشنطن للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني دولار.
وتمكن اللاعب التونسي من الفوز على منافسه، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.
وسيلتقي الجزيري في الدور الثاني مع اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا.
وقد سبق للاعبين أن تقابلا في 3 مناسبات، حيث تفوق زفيريف مرتين، والجزيري مرة واحدة.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)