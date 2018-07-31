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الجزيري يطيح بالروسي دونسكوي من بطولة واشنطن للتنس

الرياضة

الجزيري يطيح بالروسي دونسكوي من بطولة واشنطن للتنس
Reuters Ahmed Jadallah
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أقصى اللاعب التونسي مالك الجزيري منافسه الروسي يفغيني دونسكوي من الدور الأول لبطولة واشنطن للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني دولار.

وتمكن اللاعب التونسي من الفوز على منافسه، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-1، خلال ساعة واحدة و30 دقيقة.

وسيلتقي الجزيري في الدور الثاني مع اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا.

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وقد سبق للاعبين أن تقابلا في 3 مناسبات، حيث تفوق زفيريف مرتين، والجزيري مرة واحدة.

المصدر: وكالات

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