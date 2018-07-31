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لاعبة تتعرض لضربة مؤلمة للغاية.. ماذا لو كان نيمار مكانها؟ (فيديو)

الرياضة

لاعبة تتعرض لضربة مؤلمة للغاية.. ماذا لو كان نيمار مكانها؟ (فيديو)
FOXFOOTBALL/twitter
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تعرض لاعبة المنتخب الأسترالي لكرة القدم إيللي كاربينتير لضربة موجعة خلال مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الأمريكي.

وفي الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قامت الأمريكية كريستال دان بتشتيت الكرة بكل قوتها لتبعد الخطر عن مرماها، بينما أرادت كاربينتير قطع الكرة والانفراد بالمرمى الأمريكي، ولكن الكرة القوية اصطدمت بوجه اللاعبة الأسترالية وأسقطتها أرضا على الفور.

وتدخل الكادر الطبي في الحال، ولحسن الحظ لم يتعرض أنف اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما للكسر، وعادت وأكملت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 حتى صافرة النهاية.

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واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي النجم البرازيلي نيمار، وتساءلوا كيف كانت لتبدو ردة فعله على هذه الضربة لو كان مكان كاربينتير التي لم تبالغ على الإطلاق، لا بل حاولت كتم ألمها وابتسمت.

المصدر: eurosport.ru

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