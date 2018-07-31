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شاهد.. برشلونة يستعد لمواجهة روما في كأس الأبطال بحمام السباحة!

الرياضة

شاهد.. برشلونة يستعد لمواجهة روما في كأس الأبطال بحمام السباحة!
mundodeportivo/twitter
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أجرى لاعبو فريق برشلونة الإسباني جلسة استرخاء داخل حمام السباحة في مقر إقامة الفريق الكتالوني العملاق في مدينة "دالاس" الأمريكية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أنه فور وصول بعثة البلوغرانا من لوس أنجلوس إلى دالاس بعد خوض أولى مبارياته بكأس الأبطال الدولية أمام توتنهام، خضع جميع لاعبي الفريق إلى جلسة استرخاء في حمام السباحة بالفندق.

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ولم تخل جلسة الاسترخاء من فاصل ترفيهي بكرة القدم.

ويواصل فريق برشلونة استعداداته لخوض ثاني مواجهات كأس الأبطال الدولية أمام روما الإيطالي.

المصدر: وكالات

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