استقالة رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم

قدم رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم فيلمار فالديس استقالته من منصبه، عشية انتخابات كان مرشحا قويا للفوز بها الثلاثاء، وذلك بعد الكشف عن تسجيلات مضرة بصورته.

وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة بعد الكشف عن تسجيلات لم يتم الإعلان عن محتواها، إلا أن وسائل إعلام ذكرت بأنها تتعلق بقادة رياضيين، وعضو في الحكومة، وصحافيين، ورياضيين ومشجعين.

Current AUF president, Wilmer Valdez has announced that he will not part take in the election for the new AUF president (2018-2022), which will take place on Tuesday.



Valdez took office after the 2014 World Cup.



Candidates to succeed Valdez: Eduardo Abulafi & Arturo del Campo. pic.twitter.com/BvqbCgToFf — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) July 29, 2018

إقرأ المزيد

وقال أحد منافسيه، أرتورو دل كامبو، لصحافيين محليين: "قبل خمسة أيام، سمعت تسجيلات مضرة قليلا بصورة فيلمار (فالديس)، الذي كنت على علاقة جيدة به دوما"، نافيا أن تكون له علاقة بالتسجيلات.

من جهته، قال فالديس في بيان نشره الاتحاد الأوروغوياني: "وراء هذا القرار أسباب عائلية وشخصية بحتة، لا علاقة لها بالانتخابات الجارية راهنا".

وتابع فالديس "أنفي تعرضي لأي نوع من الضغوط، التهديد أو الابتزاز لاتخاذ هذا القرار".

وتصدرت الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، مجموعتها في الدور الأول لمونديال روسيا 2018 بثلاثة انتصارات كاملة، ثم تخطت البرتغال 2-1 في دور الـ16، قبل إقصائها من الدور ربع النهائي أمام فرنسا البطلة بهدفين نظيفين.

المصدر: أ ف ب