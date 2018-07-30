فولهام يتعاقد مع الصربي ميتروفيتش من نيوكاسل

انتقل المهاجم الدولي الصربي الكسندر ميتروفيتش نهائيا إلى نادي فولهام من مواطنه نيوكاسل بعد أن لعب دورا محوريا بعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

وكلف ابن الـ 23 عاما الذي سجل 12 هدفا في 17 مباراة خاضها مع فولهام منذ انضمامه إليه معارا من نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي، النادي اللندني 22 مليون جنيه استرليني (28,9 مليون دولار) بعقد مدته خمسة أعوام بحسب تقارير إعلامية.

وبات ميتروفيتش، الذي شارك مع منتخب صربيا في نهائيات كأس العالم في روسيا وسجل لبلاده 17 هدفا في 40 مباراة خاضها معه، اللاعب الخامس الذي ينضم إلى صفوف فولهام بقيادة مواطنه المدرب سلافيشا يوكانوفيتش.

وسبق للنادي أن ضم الإيفواري جان ميشال سيري وزميله من فريق نيس الفرنسي ماكسيم لو مارشان مقابل 35 مليون جنيه استرليني، كما ضم نجم المنتخب الألماني بطل العالم 2014 آندريه شورله والحارس الإسباني فابري من بشكتاش التركي.

وعاد فولهام، المملوك من رجل الأعمال الباكستاني الأمريكي شهيد خان، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2014.

المصدر: أ ف ب