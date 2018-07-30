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تنس.. لا تغيير في نادي العشرة الأوائل في الفئتين

الرياضة

تنس.. لا تغيير في نادي العشرة الأوائل في الفئتين
Reuters
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لم يطرأ أي تغيير على نادي العشرة الأوائل لدى الرجال والسيدات في التصنيفين الصادرين الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات، في غياب الدورات الكبيرة.

ولدى الرجال، ورغم فوزه باللقب الخامس على أرضه في آخر 6 سنوات في دورة أتلانتا، بقي الأمريكي جون إيسنر تاسعا وبالرصيد نفسه (3490 نقطة).

في المقابل، حقق نيكولوز باسيلاشفيلي، أول جورجي يفوز بلقب في إحدى دورات المحترفين من خلال تتويجه في دورة هامبورغ الألمانية، قفزة كبيرة من 46 مركزا وانتقل إلى المركز الخامس والثلاثين.

ويتصدر الإسباني رافائيل نادال الترتيب أمام السويسري روجر فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف.

ولدى السيدات، اقتصرت التغييرات في التصنيف الذي تتصدره الرومانية سيمونا هاليب أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأمريكية سلون ستيفنز، على اللاعبات الصغيرات أيضا.

وكسبت الصربية أولغا دانيلوفا ابنة الـ 17 ربيعا والتي توجت في موسكو في أول نهائي تخوضه، 75 مرتبة وصعدت إلى المركز 112. من جانبها، حققت وصيفتها الروسية أناستاسيا بوتابوفا قفزة من 69 درجة، لتصبح في المركز 135.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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