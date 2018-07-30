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لوكوموتيف موسكو يتعادل مع أوفا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يتعادل مع أوفا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه
ФК «Локомотив» Москва/VK
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استهل لوكوموتيف موسكو حملة الدفاع عن لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي خارج قواعده أمام مضيفه أوفا اليوم الاثنين.

ولم يستطع الفريقان ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهما خلال اللقاء، والتي كان أخطرها ركلة الجزاء الضائعة لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

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وفي الجولة القادمة، يستضيف لوكوموتيف في الـ4 من أغسطس المقبل جاره سبارتاك موسكو، بينما يستضيف أوفا بعدها بيومين أنجي.

المصدر: rsport.ria.ru

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