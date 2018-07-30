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رئيس نابولي يصف تعاقد يوفنتوس مع رونالدو بـ"المخاطرة"

الرياضة

رئيس نابولي يصف تعاقد يوفنتوس مع رونالدو بـ
Reuters Massimo Pinca
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أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريلو دي لورينتس، أن تعاقد نادي يوفنتوس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مخاطرة كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال "دي لورينتس" في تصريحات صحفية:"إن وصول رونالدو إلى يوفنتوس عملية تسويقية رائعة، لقد تم عرض الصفقة علينا، لكن هناك مصاريف أخرى  في كل موسم، ويجب توفير 100 مليون يورو لضم رونالدو، قبل أن يدخل يوفنتوس على الخط ويحصل على الرهان في النهاية".

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وأضاف: "من حيث الميزانية هذه العملية قد تكون مخاطرة، لأن عليك دفع راتب أعلى كثيرا مما يتحمله النادي، وستحصل على لاعب في نهاية مسيرته الكروية".

وأنهى تصريحاته بالقول: "صفقة رونالدو بكل تأكيد ستفيد الكرة الإيطالية وبطولة الدوري، ليس فقط يوفنتوس وحده".

المصدر: وكالات

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