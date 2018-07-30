بلاتر يكشف تفاصيل جديدة عن تدخل سياسي لاستضافة قطر لمونديال 2022

كشف رئيس "الفيفا" السابق جوزيف بلاتر أن قطر فازت بحق تنظيم كأس العالم 2022 بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتيني.

وأشار بلاتر عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن كتابه الجديد بعنوان "حقيقتي" يحمل معلومات كثيرة في الفصل العاشر حول الأخبار القطرية السيئة.

وكتب بلاتر : " أخبار سيئة، قطر متهمة بالتشهير بالدول المنافسة لها، الحقيقة أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من قبل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتيني".

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar#FIFAWorldCup2022#FIFA#AFC — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 29, 2018

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قد اتهمت قطر بالفساد وتقديم رشاوي بشأن ملف استضافة مونديال 2022 قبل أن تصدر اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية أمس الأحد، بيانا للرد.

ونافس الملف القطري ملفات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022، قبل أن تفوز بأكبر عدد من الأصوات.

المصدر: وكالات+ twitter@SeppBlatter