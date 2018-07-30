 
مباشر

بلاتر يكشف تفاصيل جديدة عن تدخل سياسي لاستضافة قطر لمونديال 2022

الرياضة

بلاتر يكشف تفاصيل جديدة عن تدخل سياسي لاستضافة قطر لمونديال 2022
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl18

كشف رئيس "الفيفا" السابق جوزيف بلاتر أن قطر فازت بحق تنظيم كأس العالم 2022 بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتيني.

وأشار بلاتر عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن كتابه الجديد بعنوان "حقيقتي" يحمل معلومات كثيرة في الفصل العاشر حول الأخبار القطرية السيئة.

وكتب بلاتر : " أخبار سيئة، قطر متهمة بالتشهير بالدول المنافسة لها، الحقيقة أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من قبل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي لدى نائب رئيس الفيفا السابق ميشال بلاتيني".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قد اتهمت قطر بالفساد وتقديم رشاوي بشأن ملف استضافة مونديال 2022 قبل أن تصدر اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية أمس الأحد، بيانا للرد.

ونافس الملف القطري ملفات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022، قبل أن تفوز بأكبر عدد من الأصوات.

المصدر: وكالات+ twitter@SeppBlatter

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا