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لافروف: روسيا حققت نجاحا دبلوماسيا شعبيا كبيرا بتنظيمها الرائع للمونديال

30 يوليو 2018 | 15:01 GMT
لافروف: روسيا حققت نجاحا دبلوماسيا شعبيا كبيرا بتنظيمها الرائع للمونديال
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/ Sputnik

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين إن روسيا حققت نجاحا دبلوماسيا شعبيا كبيرا يوازي النجاح التنظيمي الكبير لمونديال روسيا.

وأوضح لافروف خلال "منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا" تحت عنوان "ميدان المعاني"، أن "روسيا حققت نجاحا دبلوماسيا شعبيا كبيرا بتنظيمها الرائع للمونديال، حيث زار مئات الآلاف من الأجانب أكثر من 10 مدن روسية خلال نهائيات كأس العالم 2018، ورأوا بأنفسهم حقيقة كيف تعيش روسيا، وكيف يعيش مواطنوها، بعيدا عن الدعاية الغربية، وهذا أعظم إنجاز".

وأضاف لافروف:" كان واضحا على قنوات التلفزة العالمية وعبر الإنترنت مدى سعادة وإعجاب المشجعين بروسيا، والذي عبر عنه أغلب المشجعين الذين أتوا لحضور مباريات المونديال، وأكدوا أنهم سيعودون لزيارة روسيا مرة أخرى بسبب كرم الضيافة الذي شعروا به خلال إقامتهم في مختلف المدن الروسية".

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واستضافت روسيا كأس العالم بكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بالفترة بين 14 يونيو الماضي و15 يوليو الجاري، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة.

المصدر: تاس

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