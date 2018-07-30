محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع

حصل الدولي الجزائري رياض محرز على الضوء الأخضر لخوض لقاء الأحد الذي يجمع فريقه الجديد مانشستر سيتي بتشلسي في مباراة درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم الجديد من البريميرليغ.

وكشف سيتي أن في إمكان محرز الذي انضم إلى بطل الدوري الممتاز في يوليو، من منافسه المحلي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني في أكبر صفقة في تاريخ الناديين، معاودة تمارينه استنادا إلى الفحص الذي خضع له.

وتعرض الجزائري البالغ 27 عاما للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة الأخيرة لفريقه الجديد في كأس الأبطال الدولية الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني (3-2) في ميامي الأمريكية.

وأشار سيتي إلى أن "فحص الأشعة الذي خضع له اليوم (الاثنين) لم يظهر أي إصابة خطيرة، وقد يكون متوفرا للمشاركة في مباراة عطلة نهاية الأسبوع في درع المجتمع ضد تشيلسي".

وأنهى سيتي السبت استعدادته لانطلاق الموسم الجديد بفوزه الأول بعد هزيمتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني (0-1) وليفربول (1-2)، وجاء على حساب بايرن بفضل البديل البرتغالي برناردو سيلفا الذي حول تخلف فريقه 0-2 إلى فوز 3-2 بتسجيله ثنائية.

ودخل برناردو سيلفا في (د.28) بدلا من محرز بعد إصابة الأخير.

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز في 12 مارس بمباراة قوية ضد مضيفه اللندني أرسنال.

المصدر: أ ف ب