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شاهد.. "الهاتريك" الأول لإبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي

الرياضة

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AFP Mark RALSTON
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قاد النجم السويدي، زلاتان ابراهيموفيتش، فريقه لوس أنجلوس غالاكسي لتحقيق الفوز على أورلاندو سيتي بنتيجة 4 – 3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ونجح إبراهيموفيتش صاحب الـ36 عاما في تسجيل أول هاتريك في مسيرته بمسابقة الدوري الأمريكي، وجاء ذلك في شباك أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 في 17 مباراة خاضها في البطولة.

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جاءت أهداف لوس أنجلوس غالاكسي عن طريق جيوفاني دوس سانتوس "هدف واحد"، وزلاتان إبراهيموفيتش "هاتريك"، في الدقائق 39 و47 و67 و71 على التوالي، بينما سجل أهداف أورلاندو سيتي، كريستيان هيجيتا ومايكل سياتي "خطأ في مرماه" ودوم دوير في الدقائق 18 و44 و54 من عمر المباراة.

ورفع لوس أنجلوس غالاكسي رصيده من النقاط إلى 35، في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة الغربية، بينما توقف رصيد أورلاندو سيتي عند 22 نقطة، في المركز العاشر على جدول ترتيب المجموعة الشرقية.

المصدر: وكالات

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