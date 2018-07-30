إيسنر يحرز لقب بطولة أتلانتا للمرة الخامسة في مسيرته

أحرز الأمريكي جون إيسنر لقب بطولة أتلانتا الأمريكية الدولية للتنس للمرة الخامسة في الأعوام الستة الأخيرة، عندما تغلب على مواطنه راين هاريسون أمس في إعادة لنهائي العام الماضي.

وتمكن إيسنر (33 عاما) من قلب تأخره بالمجموعة الأولى 5-7، إلى فوز مثير بعدما حسم نتيجة المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه 6-3 و6-4.

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وظفر إيسنر بلقب البطولة 3 مرات متتالية أعوام 2013 و2014 و2015 قبل أن يخسر نهائي 2016 أمام الأسترالي نيك كيريوس، لكنه عاد للتتويج في عامي 2017 و2018.

وهو اللقب الثاني لإيسنر هذا العام بعد بطولة ميامي في أبريل الماضي، والرابع عشر في مسيرته الاحترافية.

ويقدم العملاق إيسنر أحد أفضل مواسمه، وبلغ منتصف الشهر الحالي الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يخرج على يد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بعد مباراة ماراتونية استغرقت 6 ساعات و30 دقيقة.

المصدر: أ ف ب