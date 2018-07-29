زينيت بطرسبورغ يهزم ينيسي الوافد الجديد للدوري الروسي (فيديو)

استهل زينيت بطرسبورغ مشواره في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه خارج أرضه على ينيسي الوافد الجديد للدوري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وحمل هدفا فريق العاصمة الشمالية توقيع كل من، المهاجم أرتيوم دزيوبا، ولاعب خط الوسط دالير كوزيايف، في الدقيقتين الـ (81، 85) على الترتيب، على ملعب "غيولوغ"، في مدينة تيومين.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري أيضا، تغلب فريق روبين من مدينة قازان على ضيفه كراسنودار القادم من مدينة كراسنودار، بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز المهاجم الإيراني سردار أزمون هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين الـ (9، 38)، بينما سجل المهاجم فيودور سمولوف هدف كراسنودار الوحيد، عند الدقيقة الـ 31 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "قازان أرينا".

المصدر: RT