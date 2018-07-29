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العثور على جثة بطلة نرويجية للتزلج قرب أحد الشواطئ

الرياضة

العثور على جثة بطلة نرويجية للتزلج قرب أحد الشواطئ
ru.wikipedia.org
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أعلنت القناة النرويجية (NRK)، وفاة البطلة الأولمبية لرياضة التزلج على الثلج، فيبيكي سكوفتيرود، عند شاطئ أحد الجزر في البلاد.

وانقطع الاتصال بالبطلة الأولمبية النرويجية، البالغة من العمر 38 عاما، منذ مساء أمس السبت، وفقا للمصدر.

وتم العثور على النرويجية بالقرب من دراجتها للتزلج على الماء، عند شاطئ أحد الجزر في البلاد، فاقدة الوعي، وحاول الأطباء مساعدتها، ولكن من دون جدوى.

وقال ممثل الشرطة أن الرياضية كانت لوحدها وقت الحادث، وسيتم تحديد أسباب الوفاة في وقت لاحق.

يذكر أن فيبيكي سكوفتيرود، أحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2010، التي أقيمت في مدينة فانكوفر الكندية، إضافة إلى تتويجها بلقب بطلة العالم مرتين في عامي (2005، 2011).

المصدر: وكالة تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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