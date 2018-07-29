مانشستر سيتي يقلب الطاولة على الديناصور البافاري (فيديو)

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره إلى فوز على بايرن ميونيخ الألماني (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة من كأس الأبطال الدولية الودية بكرة القدم.

تقدم العملاق البافاري بهدفين متتاليين حملا توقع كل من، اللاعب الألباني ميريتان شاباني (د. 15)، والهولندي أريين روبن (د. 24)، بيد أن المان سيتي رد بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقتين (45، 70)، ولوكاس نميتشا (د. 52)، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه الوحيد في البطولة، مقابل خسارتين أمام كل من بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي.

وفي المقابل، مني بايرن ميونيخ بالخسارة الثانية في البطولة، الأولى كانت أمام يوفنتوس الإيطالي، مقابل انتصار وحيد أيضا، حققه على باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: "vk/lifesport"