 
مباشر

شاهد.. أوزيل يمضي بنفسه على البطاقة الصفراء!

الرياضة

شاهد.. أوزيل يمضي بنفسه على البطاقة الصفراء!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kksj

شهدت مباراة فريقي أرسنال وباريس سان جيرمان، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال بكرة القدم، واقعة طريفة مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

فقد طلب حكم المباراة من أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال، الحصول على توقيع اللاعب.

وظهر اللاعب الألماني المُعتزل دوليًا مؤخرًا مع الحكم في النفق المؤدي إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها، وهو يوقع على البطاقة الصفراء الخاصة بالحكم.

وافتتح مسعود أوزيل التسجيل للفريق اللندني مبكرا، بحلول الدقيقة الـ 13 من زمن الشوط الأول، ليساهم في فوز فريقه على الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ناتو عربي" ضد إيران.. هل هناك ضربة عسكرية قادمة؟