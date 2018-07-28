شاهد.. أوزيل يمضي بنفسه على البطاقة الصفراء!

شهدت مباراة فريقي أرسنال وباريس سان جيرمان، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال بكرة القدم، واقعة طريفة مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

فقد طلب حكم المباراة من أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال، الحصول على توقيع اللاعب.

وظهر اللاعب الألماني المُعتزل دوليًا مؤخرًا مع الحكم في النفق المؤدي إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها، وهو يوقع على البطاقة الصفراء الخاصة بالحكم.

Gif: Mesut Özil signing the referee’s yellow card in the tunnel before the friendly against PSG. [@ArsenalTerje] #afcpic.twitter.com/5imdHoKyln — afcstuff (@afcstuff) 28 июля 2018 г.

وافتتح مسعود أوزيل التسجيل للفريق اللندني مبكرا، بحلول الدقيقة الـ 13 من زمن الشوط الأول، ليساهم في فوز فريقه على الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات