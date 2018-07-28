هاميلتون أول المنطلقين في جائزة هنغاريا الكبرى للفورمولا وان (فيديو)

سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، أول المنطلقين في سباق جائزة هنغاريا الكبرى، المرحلة الـ 12 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان التي ستقام، غدا الأحد.

وسجل هاميلتون أسرع زمن في جولة التجارب الرسمية التي أقيمت، اليوم السبت، وقدره (1.35,658) دقيقة، متقدماً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي سجل زمنا قدره (1:35.918)، وتلاهما الفنلندي الآخر كيمي رايكونين (فيراري) في المرتبة الثالثة، بزمن قدره (1:36.186) دقيقة.

Lewis Hamilton seals his fifth pole of 2018 and his sixth overall at the Hungaroring #HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/TkZ522i6z8 — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

بينما سينطلق الألماني سيباستيان فيتل سائق (فيراري) من المركز الرابع (1:36.210) دقيقة.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 188 نقطة، متقدما بفارق 17 نقطة على وصيفه فيتل، ويليهما كيمي رايكونن، في المركز الثالث برصيد 131 نقطة، ومن ثم بوتاس في المركز الرابع، برصيد 106 نقاط.

Q3 CLASSIFICATION



A Qualifying session for the ages in Budapest, with Hamilton splashing his way to pole, earning a 60th front row lockout for @MercedesAMGF1 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/2Xi6Eb9sG3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

المصدر: وكالات