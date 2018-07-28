شاهد .. المدفعجية تدك حصون أمراء باريس

دك فريق أرسنال الإنجليزي شباك منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال بكرة القدم.

وافتتح الألماني مسعود أوزيل التسجيل للفريق اللندني مبكرا، بحلول الدقيقة الـ 13 من زمن الشوط الأول. وأدرك الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل لأمراء باريس،بعد مرور ساعة على البداية، من ضربة جزاء. لكن الفرنسي الآخر، ألكسندر لاكازيتي، مهاجم الفريق الإنجليزي، وضع المدفعجية في المقدمة مرة أخرى، بأحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (67، 71)، وأضاف زميله المدافع روب هولدينغ الهدف الرابع بتسددية رأسية رائعة، ومن ثم اختتم الإنجليزي إدوارد نيكيتاه خماسية أرسنال، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق أرسنال بذلك أول انتصار له ضمن هذه البطولة الودية، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما مني باريس سان جيرمان بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف مقابل ثلاثة.

المصدر: RT