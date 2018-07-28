مهاجم منتخب روسيا يدعو الرئيس بوتين إلى استبدال حذاء الهوكي بحذاء كرة القدم

دعا مهاجم منتخب روسيا، أرتيوم دزيوبا، ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمزاولة كرة القدم بدلا من الهوكي، وذلك في حفل تقديم جوائز الدولة لأعضاء المنتخب الذي شارك بمونديال 2018.

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وقال دزيوبا بعد منحه شهادة تقدير من قبل الرئيس، اليوم السبت، في الكرملين: "فلاديمير فلاديميروفيتش، إنه لشرف عظيم لنا أن نكون هنا، ونحن فخورون جدا باللعب لبلدنا. وبالنسبة لنا، سيكون من دواعي سرورنا أن تغير حذاء الهوكي بحذاء كرة القدم".

ورد فلاديمير بوتين، الذي يفضل لعبة الهوكي على الجليد، بأنه فقط يمارس الرياضة، وهو ليس محترفا لذلك يمارس جميع أنواع الرياضة.

المصدر: RT