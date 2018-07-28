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بوتين يقلد الجهاز الفني لمنتخب روسيا ولاعبيه جوائز الدولة (فيديو)

الرياضة

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوائز الدولة وشهادات تقدير، الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم السبت، في قاعة يكاترينا بالكرملين.

وقدم بوتين الجوائز والشهادات لـ 23 لاعبا و6 مدربين للفريق الوطني الروسي لكرة القدم - المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018".

واستضافت روسيا، لأول مرة في التاريخ، نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي جرت مبارياتها على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، وحقق منتخبها الوطني أفضل نتيجة له بوصوله، لأول مرة في تاريخه أيضا، إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج  منتخب فرنسا بلقب البطولة.

المصدر: "ria.ru" 

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