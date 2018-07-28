كلوب: تقنية الفيديو ما كانت ستغفر لراموس فعلته مع الفرعون

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن رأيه فيما فعله سرخيو راموس مدافع ريال مدريد، ضد الفرعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا .

وقال "كلوب" في مؤتمر صحفي أمس: "لو لم تكن من مشجعي ريال مدريد فسوف تقول إن راموس قاس ووحشي ولن تقول إن ما فعله رائع".



وأضاف: "إذا تعرض صلاح لنفس الموقف مرة أخرى فسوف يتفادى الإصابة، لكنه على الأقل لم يكن محظوظًا في تلك اللقطة مع راموس".



وأردف: "اذهب إلى حارس الفريق وضع مرفقك أمامه، ثم تعال على هداف الفريق المنافس واطرحه أرضا .. وبعد ذلك ستفوز.. هذا ما فعله راموس".



واستدرك: "إن هذا ما يفعله راموس دائما.. وإذا نظرت لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا السابق ستجد أنه تسبب في طرد كوادرادو من يوفينتوس.. وعلى أية حال لا مشكلة.. البعض يظن أن كل الطرق مباحة كي تحقق الفوز.. ويظنون إنني مثلهم.. لكني لن أفعل هذا أبدا".



وختم بالقول: "هو تحدث بطريقة عادية.. وقدم الكثير من المبررات.. لكنه يتعامل مع المسألة وكأنها واقعة عادية.. لم يعجبن ما قاله.. ولو كانت تقنية الفيديو موجودة آنذاك لرأينا البطاقة الحمراء في وجه راموس".

المصدر: وكالات