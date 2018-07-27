وفاة نجمة بريطانية صاعدة في يوم عيد ميلادها الـ 18!

توفيت النجمة الصاعدة في رياضة التزلج على الجليد بالألواح ، البريطانية إيلي سوتر، في يوم احتفالها بربيعها الثامن عشر، في ظروف غامضة.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية البريطانية عبر موقعها الرسمي: "كانت إيلي تحظى بشعبية لا تصدق ومحبوبة في الفريق. في هذا الوقت الحزين، كل أفكارنا مع أسرتها وأصدقائها".

A post shared by Ellie (@elliesoutter) on Dec 8, 2016 at 9:40am PST

وكتب والد الرياضية توني سوتر على صفحته في الفيسبوك: "العالم الوحشي أخذ مني بنتي (بيسي) أمس في يوم عيد ميلادها الثامن عشر. لقد كنت فخورا جدا بأنك أصبحت امرأة جميلة وشابة. إيلي، سأفتقدك أكثر مما كنت تتصورين. ارقدي في سلام، أيتها البطلة الصغيرة".

ورجح موقع "heavy.com" أن يكون سبب وفاة الفتاة الرياضية الصاعدة، هو الانتحار، ولفت انتباه صحفيي الموقع إلى أن نبأ الإعلان عن وفاة المتزلجة عبر موقع الإنترنيت "British Ski and Snowboard"، مرفق برقم الخط الساخن لمنع الانتحار في بريطانيا.

يذكر أن إيلي سوتر فازت بالميدالية البرونزية في مسابقة "Snow Cross"، العام الماضي، ضمن مهرجان الألعاب الأولمبية الأوروبية للشباب، في تركيا.

المصدر: "eurosport.ru"