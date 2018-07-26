بالفيديو.. أول تصريح للأسطورة فيرغسون بعد إجراءعملية في الدماغ

وجه المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الأسطورة الأسكتلندي أليكس فيرغسون، رسالة شكر لكل من دعمه بعد خضوعه لعملية جراحية إثر نزيف في الدماغ.

وتعرض السير أليكس فيرغسون لسكتة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، في 5 مايو الماضي، حيث خضع لعملية جراحية، وبقي أربعة أيام في غرفة العناية المركزة.

وقال فيرغسون في مقطع فيديو نشره نادي مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أولا وقبل كل شيء، شكرا لكل الطاقم الطبي الذي بفضله أنا جالس الآن هنا. شكرا لكم من عائلتي ومني. شكرا على كل الرسائل التي تلقيتها من جميع أنحاء العالم، على التمنيات الطيبة التي ساعدتني. سأعود في الموسم الجديد وسأتابع مباريات الفريق (مانشستر يونايتد)".

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e — Manchester United (@ManUtd) 26 июля 2018 г.

تولى السير أليكس فيرغسون (76 عاما) مهمة تدريب مانشستر يونايتد من عام 1986 وحتى عام 2013، وفاز مع الشياطين الحمر 13 مرة بلقب بطل الدوري الإنجليزي، ومرتين بلقب دوري الأبطال، إضافة إلى الكثير من الألقاب الأخرى.

المصدر: "twitter/ManUtd"