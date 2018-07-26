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شاهد.. حكيم زيياش يقود أياكس للفوز في تصفيات دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. حكيم زيياش يقود أياكس للفوز في تصفيات دوري الأبطال
Reuters
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اقترب فريق أياكس أمستردام الهولندي من بلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوز مطمئن على ضيفه شتورم غراتس النمساوي (2-0).

وافتتح النجم الدولي المغربي حكيم زيياش التسجيل للفريق الهولندي، عند الدقيقة الـ 15 من انطلاق صافرة البداية. ومن ثم سجل زميله، الدنماركي لاسه شوني، هدف الأمان الثاني، في الدقيقة الـ 57، من عمر المباراة.

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وسيحل أياكس ضيفا على شتورم، يوم الأربعاء المقبل، في لقاء الإياب، وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع فريق ستاندر ليغ البلجيكي.

المصدر: RT 

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