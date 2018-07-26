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شاهد.. مواجهة ميلان والشياطين الحمر تحسم بركلات الترجيح

الرياضة

شاهد.. مواجهة ميلان والشياطين الحمر تحسم بركلات الترجيح
Reuters USA Today Sports
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فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح (9-8)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية بكرة القدم.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لمثله، فقد وضع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الشياطين الحمر في المقدمة بهدف مبكر سجله، بحلول الدقيقة الـ 13 من انطلاق صافرة البداية، ورد عليه الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو سريعا بهدف التعادل للروسونيري، بعد ثلاث دقائق فقط، على ملعب "ستاب هاب سنتر"، في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

المصدر: RT 

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