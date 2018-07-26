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تمديد عقد مدرب منتخب روسيا.. مفاجأة مونديال 2018

الرياضة

تمديد عقد مدرب منتخب روسيا.. مفاجأة مونديال 2018
Sputnik
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أعلن عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، إيغور ليبيديف، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد المدرب الفني للمنتخب الوطني، ستانسلاف تشيرتشوف، من دون ذكر التفاصيل.

وكتب إيغور ليبيديف "تغريدة" في حسابة على موقع "تويتر"، قال فيها: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم رسميا على تعيين ستانسلاف تشيرتشوف في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال لفترة جديدة".

وقاد ستانسلاف تشيرتشوف، منتخب بلاده، لأول مرة في التاريخ، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، الذي خسر فيه بصعوبة بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا.

المصدر: "rsport.ria.ru" 

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