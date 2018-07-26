تمديد عقد مدرب منتخب روسيا.. مفاجأة مونديال 2018

أعلن عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، إيغور ليبيديف، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد المدرب الفني للمنتخب الوطني، ستانسلاف تشيرتشوف، من دون ذكر التفاصيل.

وكتب إيغور ليبيديف "تغريدة" في حسابة على موقع "تويتر"، قال فيها: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم رسميا على تعيين ستانسلاف تشيرتشوف في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال لفترة جديدة".

Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок — Игорь Лебедев (@Russian1972) 26 июля 2018 г.

وقاد ستانسلاف تشيرتشوف، منتخب بلاده، لأول مرة في التاريخ، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم "روسيا 2018"، الذي خسر فيه بصعوبة بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا.

المصدر: "rsport.ria.ru"