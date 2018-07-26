أحد نجوم مونديال 2018 .. الروسي غولوفين إلى موناكو بصفقة قياسية

سافر لاعب خط وسط فريق تسيسكا موسكو والمنتخب الروسي، ألكسندر غولوفين، صباح اليوم الخميس، إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي ومن ثم التوقع على عقد مع فريق موناكو.

وأعلن نائب رئيس نادي موناكو، فاديم فاسيلييف، مساء أمس الأربعاء، أن وصيف بطل الدوري الفرنسي توصل إلى اتفاق مع تسيسكا موسكو بشأن انتقال لاعبه ألكسندر غولوفين إلى صفوف موناكو.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، غادر غولوفين موسكو صباح يوم الخميس إلى فرنسا، وسيخضع اليوم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاما للفحص الطبي، وبعد ذلك سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، مقابل 30 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ روسيا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن اللاعب سيحصل على مليوني يورو سنويا.

ولمع ألكسندر غولوفين مع منتخب بلاده في مونديال "روسيا 2018"، حيث ساهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخه، وسجل هدفا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، في أربع مباريات من أصل خمس مباريات شارك فيها.

وشارك غولوفين مع تسيسكا موسكو في الموسم الماضي، في 43 مباراة، وأحرز 7 أهداف، وصنع سبعة أهداف أخرى.

المصدر: "rsport.ria.ru"