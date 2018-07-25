شاهد.. الصفاقسي التونسي بطلا لدورة صلالة الدولية الودية

أحرز النادي الرياضي الصفاقسي لقب بطولة صلالة الدولية الودية لكرة القدم، إثر فوزه على الغرافة القطري (3-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في سلطنة عمان.

وضع البرتغالي ديوغو أمادو الفريق القطري في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الـ 16، من زمن الشوط الأول.

فيديو : هدف الغرافة الاول على الصفاقسي التونسي .. الغرافة 1 - 0 الصفاقسي #نهائي_بطولة_صلالة_الودية@ALGHARAFACLUBpic.twitter.com/JbPoj1X871 — قناة الكأس (@alkasschannel) July 25, 2018

ورد الفريق التونس بهدفين عبر كل من وليد القروي، وفراس شواط، في الدقيقتين (53، 62) على الترتيب.

فيديو : هدف التعادل لفريق الصفاقسي التونسي .. الغرافة 1 - 1 الصفاقسي #نهائي_بطولة_صلالة_الوديةpic.twitter.com/b67Q31Yy1H — قناة الكأس (@alkasschannel) July 25, 2018

فيديو : هدف الصفاقسي التونسي الثاني على الغرافة .. الغرافة 1 - 2 الصفاقسي #نهائي_بطولة_صلالة_الوديةpic.twitter.com/wZNkgnyONr — قناة الكأس (@alkasschannel) July 25, 2018

وأدرك الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر التعادل للغرافة، عند الدقيقة الـ 66، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وعاد التونسي فراس شواط واقتنص هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة الـ 72، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له والثالث للصفاقسي، على ملعب السعادة بصلالة في سلطنة عمان.

فيديو : هدف الصفاقسي التونسي الثالث على الغرافة .. الغرافة 2 - 3 الصفاقسي #نهائي_بطولة_صلالة_الوديةpic.twitter.com/5NatzVmhqt — قناة الكأس (@alkasschannel) July 25, 2018

الدراويش في المركز الثالث

احتل نادي الإسماعيلي المصري، المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على النصر العماني بثلاثية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز ثلاثية الدراويش كل من، حسني عبد ربه، كريم بامبو، وجيه عبد الحكيم، في الدقائق الـ (29، 60، 84) على الترتيب.

المصدر: وكالات