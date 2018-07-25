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شاهد.. الصفاقسي التونسي بطلا لدورة صلالة الدولية الودية

الرياضة

شاهد.. الصفاقسي التونسي بطلا لدورة صلالة الدولية الودية
Reuters Kai Pfaffenbach
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أحرز النادي الرياضي الصفاقسي لقب بطولة صلالة الدولية الودية لكرة القدم، إثر فوزه على الغرافة القطري (3-2)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في سلطنة عمان.

وضع البرتغالي ديوغو أمادو الفريق القطري في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الـ 16، من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق التونس بهدفين عبر كل من وليد القروي، وفراس شواط، في الدقيقتين (53، 62) على الترتيب.

وأدرك الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر التعادل للغرافة، عند الدقيقة الـ 66، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وعاد التونسي فراس شواط واقتنص هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة الـ 72، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له والثالث للصفاقسي، على ملعب السعادة بصلالة في سلطنة عمان.

الدراويش في المركز الثالث

احتل نادي الإسماعيلي المصري، المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على النصر العماني بثلاثية نظيفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز ثلاثية الدراويش كل من، حسني عبد ربه، كريم بامبو، وجيه عبد الحكيم، في الدقائق الـ (29، 60، 84) على الترتيب.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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