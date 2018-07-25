الجناح البرتغالي مارتنز ينضم إلى أتليتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم اللاعب السابق لفريق سبورتينغ لشبونة، البرتغالي جيلسون مارتنز في صفقة انتقال حر.

وقال النادي المدريدي في بيان له: "توصل فريقنا لاتفاق مع جيلسون مارتنز ليصبح لاعبا جديدا في صفوف أتليتيكو. وقع البرتغالي الذي انضم في صفقة انتقال مجاني على عقد لمدة ستة مواسم".

وقال المدير الفني لأتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، للصحفيين في سنغافورة، اليوم الأربعاء: "شاهدناه (مارتنز) على مدار العام الماضي، وتابعناه في الدوري الأوروبي. سيشكل لنا قوة إضافية في الناحية اليمنى من الهجوم ويمكن أن يلعب ضمن ثلاثي المقدمة".

وأصبح الجناح البرتغالي خامس لاعب ينضم لفريق أتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفسخ مارتنز عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة، في يونيو الماضي، ليصبح واحدا من بين تسعة لاعبين تركوا الفريق عقب هجوم شنه مشجعون مقنعون على المعسكر التدريبي للفريق، في مايو الماضي، وأصيب عدد من اللاعبين جراء ذلك وتأذى أكثر من غيره المهاجم الهولندي باس دوست.

وخاض مارتنز 19 مباراة مع البرتغال وكان جزءا من تشكيلة الفريق في نهائيات بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وشارك كبديل في اللقاء الذي انتهى بالفوز على المغرب بهدف وحيد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المصدر: "رويترز"