الروسية بوتابوفا تواصل مغامراتها في دورة "Moscow River Cup"

أطاحت اللاعبة الروسية المغمورة أناستاسيا بوتابوفا بالتشيكية كريستينا بليشكوفا من الدور الثاني لدورة موسكو للتنس "Moscow River Cup"، البالغة جوائزها 750 ألف دولار.

واحتاجت اللاعبة الروسية الشابة (17 عاما) إلى ساعة واحدة و32 دقيقة، للفوز على كريستينا بليشكوفا بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

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وستلعب أناستاسيا بوتابوفا في الدور ربع النهائي مع مواطنتها فالنتينا إيفاخنينكو، التي فازت بدورها على مواطنتها الأخرى فارفارا فلينك، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-3).

المصدر: "سبورتبوكس"