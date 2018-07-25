حكم مباراة السعودية والأوروغواي يكشف سر حديثه مع سواريز (فيديو)

كشف الحكم الدولي الفرنسي كليمنت توربين، عن محاولته إرضاء قائد منتخب الأوروغواي لويس سواريز، خلال مباراته ضد السعودية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال "روسيا 2018".

وتطرق الحكم خلال حديثه في شريط فيديو بثه موقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحوار دار بينه وبين سواريز: "مع نهاية الشوط الأول لم تكن العلاقة بيني وبين لويس سواريز في مستوى الثقة التي أطمح إليها. شعرت حينها بأنه يتوجب علي إعادة خلق الثقة بيني وبينه، لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا كحكام".

وأضاف كليمنت توربين الذي خاض أول تجربة له في كأس العالم: "خلال الشوط الثاني حاولت الحديث مع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، بحكم أنه يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عله يكون وسيطا بيني وبين زميله لويس سواريز".

وختم الحكم تصريحاته، بالقول: "لعب الحظ لعبته معي، إذ وجدت نفسي وجها لوجه مع لويس سواريز، وبنظرة واحدة أدركنا، أن كل شيء بيننا على ما يرام".

وخسر منتخب الأخضر السعودي، أمام نظيره الأوروغوياني، بهدف سجله سواريز بالذات.

وودع الأخضر مونديال روسيا من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط حصدها نتيجة فوزه على نظيره المصري، في الجولة الثالثة الأخيرة.

أما منتخب الأوروغواي فقد تربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وبلغ دور الـ16 الذي تغلب فيه على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد، ولكنه خسر في الدور ربع النهائي أمام فرنسا بهدفين من دون رد، وودع البطولة.

المصدر: وكالات