الروسية كاساتكينا إلى ثاني أدوار بطولة موسكو (فيديو)

استهلت الروسية داريا كاساتكينا مشوارها في دورة موسكو للتنس "River Cup"، البالغة جوائزها 750 ألف دولار، على حساب مواطنتها آنا كالينسكايا.

ولم تجد داريا كاساتكينا، المصنفة ثانية، أي صعوبة في تجاوز عقبة مواطنتها المغمورة، آنا كالينسكايا، إذ تغلبت عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، واستغرقت، 54 دقيقة فقط.

.@DKasatkina books her place in the second round of the @moscowrivercup!



Gets the win over Kalinskaya 6-1, 6-1! pic.twitter.com/8bfjhb6iUf — WTA (@WTA) July 24, 2018

وضربت داريا كاساتكينا، موعدا في الدور الثاني، مع سلوفينية تامارا تسيدانسيك، التي فازت بدورها على الألمانية أنتونيا لوتنر، بمجموعتين مقابل لا شيء أيضا، بواقع: (6-3) و(6-1).

المصدر: "سبورتبوكس"