 
مباشر

حرمان لاعب من جائزة الأفضل في مباراة ليفربول ودورتموند بسبب الكحول!

الرياضة

حرمان لاعب من جائزة الأفضل في مباراة ليفربول ودورتموند بسبب الكحول!
Reuters USA Today Sports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk3g

اختير الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، كأفضل لاعب في مباراته ضد ليفربول الإنجليزي (3-1)، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم.

إقرأ المزيد
فيديو.. بوروسيا دورتموند يقهر ليفربول في الكأس الدولية للأبطال

وحول كريستيان بوليسيتش تأخر فريقه إلى فوز بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ (66 من ركلة جزاء، 89)، وصنع الهدف الثالث، ولكنه لم يتمكن من استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، بسب قوانين شركة الكحول "Heineken" الراعية للبطولة، وذلك لأن اللاعب يبلغ من العمر 19 عاما، وبالتالي عمره لا يسمح له بشراء الكحول وكل ما يرتبط بمنتجي المشروبات التي تحتوي على الكحول.

وذهبت الجائزة إلى مدافع الفريق الخاسر ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي سجل هدف السبق والوحيد للنادي الإنجليزي، في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول.  

المصدر: "lenta.ru"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل تسقط مقاتلة سورية