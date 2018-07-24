حرمان لاعب من جائزة الأفضل في مباراة ليفربول ودورتموند بسبب الكحول!

اختير الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، كأفضل لاعب في مباراته ضد ليفربول الإنجليزي (3-1)، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم.

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وحول كريستيان بوليسيتش تأخر فريقه إلى فوز بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ (66 من ركلة جزاء، 89)، وصنع الهدف الثالث، ولكنه لم يتمكن من استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، بسب قوانين شركة الكحول "Heineken" الراعية للبطولة، وذلك لأن اللاعب يبلغ من العمر 19 عاما، وبالتالي عمره لا يسمح له بشراء الكحول وكل ما يرتبط بمنتجي المشروبات التي تحتوي على الكحول.

وذهبت الجائزة إلى مدافع الفريق الخاسر ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي سجل هدف السبق والوحيد للنادي الإنجليزي، في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول.

المصدر: "lenta.ru"