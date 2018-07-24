وفاة بطلة روسيا وبيلاروس لكرة القدم في مدينة مينسك

أعلن نادي "زفيدا- BGU" البيلاروسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وفاة لاعبته يوليا بوريسنكو في مينسك عن عمر ناهز الثامنة والعشرين، دون أي تفاصيل عن أسباب الوفاة.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه: "تلقينا خبرا حزينا، عن وفاة لاعبة فريق (زفيدا- BGU) يوليا بوريسينكو، وصدمتنا كانت شديدة. من الصعب قبول هذا الخبر الحزين".

ولعبت يوليا بوريسنكو آخر مباراة لها، يوم 21 يوليو الجاري في الدوري البيلاروسي ضد فريق "سلافيانكي" (22-0)، وسجلت اللاعبة هدفا واحدا.

وتوجت يوليا بوريسينكو (28 عاما) ثلاث مرات بلقب بطلة الدوري البيلاروسي، وأربع مرات بالكأس، وثلاث مرات بكأس السوبر، إضافة إلى فوزها بلقب بطلة الدوري الروسي للموسم 2013 مع فريق "ريازان –VDV"، وفي العام التالي بلقب بطلة الكأس.

المصدر: "lenta.ru"